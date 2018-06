Alunos utilizam novos brinquedos pedagógicos adquiridos pela Prefeitura

Quase 40 mil alunos de 120 escolas da rede municipal tiveram os primeiros contatos com os brinquedos e jogos pedagógicos adquiridos pela Prefeitura de Uberlândia. Mais de quatro mil peças, compostas por 79 modelos diferentes, foram distribuídos às unidades e aplicadas nas atividades pedagógicas de acordo com a idade de cada criança.

Para a aquisição do material, foram investidos R$ 328 mil provenientes do orçamento da Secretaria Municipal de Educação (SME). A entrega oficial foi feita pelo prefeito Odelmo Leão na última sexta-feira (8), em uma solenidade no Centro Administrativo.

Brincar e aprender

Quem foi à Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) do bairro Roosevelt, por exemplo, viu a animação no rosto de cada aluno ao conhecer suas novas ferramentas de aprendizado. Na sala de crianças de 1 ano, Heitor Silva e seus colegas fizeram uma pequena bandinha com novos instrumentos musicais. Já os garotos de 2 anos puderam exercitar a criatividade com as divertidas peças de montar.

Enquanto isso, no pátio da unidade, várias peças lúdicas se transformaram em um circuito para a evolução psicomotora dos alunos de 3 anos. “Eu joguei a bola e fiz um sapinho com as mãos. Essa foi minha parte preferida”, revelou o pequeno Saulo de Oliveira.

Já os meninos de 4 anos se reuniram em grupos para utilizar os quebra-cabeças, as peças geométricas e demais materiais que dão lições sobre profissões, animais e outros conteúdos. Enquanto moldava alguns objetos montáveis de madeira, Yarah Emanuele dos Santos Barbosa conversava animada. “Vou fazer uma florzinha bem bonita. Eu tenho um monte de brinquedo na minha casa, mas igual esse eu nunca tinha visto. Gostei muito”, comentou a menina.

Entrega esperada

Para a diretora da Emei do bairro Roosevelt, Sandra Rodrigues Reis, os materiais seguem as diretrizes escolares, nas quais o aluno é estimulado a aprender de forma lúdica. “Foi uma quantidade muito boa de jogos, que vêm ao encontro do trabalho que já desenvolvemos. Recebemos o contato de vários familiares, que estão muito gratos com essa preocupação da gestão municipal de oferecer uma educação de qualidade às crianças”, ressaltou.

Gleise Martins é professora de educação infantil há 10 anos. Na sua avaliação, os alunos evoluem de forma mais significativa quando são estimulados com os materiais adequados. “Nesta fase, não existe outra forma de aprender a não ser brincando e incentivando o aluno a buscar novas conquistas. O mundo da criança é o brincar. Isso estimula sua oralidade, criatividade e interação entre os colegas”, destacou.

SECOM