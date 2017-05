Alunos de escola estadual recebem orientações sobre comportamento seguro no trânsito

Pedestre hoje, condutor amanhã. Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) tem visitado escolas para ensinar crianças sobre o comportamento seguro no trânsito. Na manhã desta quarta-feira (3), a Escola Estadual José Zacharias Junqueira, no bairro Daniel Fonseca, recebeu a ação que integra um conjunto de atividades do Movimento Maio Amarelo.

Alunos do 5º ano do ensino fundamental assitiram à palestra dos agentes de trânsito e apredenderam mais sobre o papel dos pedestres, passageiros, ciclistas e motoristas. Entre explicações e vídeos, os agentes destacaram a importância da atenção dos usuários da via e a segurança em andar nas calçadas, observar o sentido da rua e a velocidade dos veículos, sinalizar com os braços quando estiver conduzindo uma bicicleta, usar o cinto de segurança e respeitar a sinalização.

“Acreditamos que ao trabalhar com crianças, conseguimos conscientizar sobre um trânsito seguro. Normalmente elas são mais ativas e se arriscam mais. Além de tudo, o pedestre é a parte mais vulnerável no trânsito. Logo é fundamental que as pessoas tenham um comportamento responsável seja como pedestre, ciclista, condutor e passageiro. Atos de cidadania também são explicados, pois é preciso entender que não se pode jogar lixo nas ruas e que devemos dar prioridade a idosos, gestantes e pessoas com deficiência no transporte público, por exemplo”, comentou o agente de trânsito, Orlando Melo.

Aprendizado e prevenção

Pela primeira vez, Gabriela Mendes aprendeu de forma bem específica sobre o assunto. Até então como passageira e pedestre, a estudante tinha poucas noções sobre o perigo trazido por um comportamento inadequado. “Aprendi que trânsito é atenção, que precisamos ter cuidado com a rua e sempre olhar de onde vêm os carros para não haver acidentes. É um aprendizado que também posso explicar pro meu pai”, disse a garota de 9 anos de idade.

Apesar de ser apenas um pouco mais velha que a amiga, Geovana Rodrigues já teve experiências que reforçaram a necessidade de cuidados ao andar por aí. Ela sofreu um acidente quando uma motocicleta que estava na contramão da via colidiu com o veículo em que era passageira. Na rua próximo à sua casa, também já presenciou acidentes. Todos eles, segundo a estudante de 10 anos, por falta de atenção ou desrespeito à sinalização.

“Nós corremos risco no trânsito pensando que está tudo bem. Mas podemos fazer com que ele seja seguro se seguirmos todas as regras. A boa convivência e o respeito fazem bem a todos que trafegam na cidade”, contou.

O ciclo de palestras aos alunos do 5º ano continua no período da tarde na mesma escola. Para mais informações sobre a programação do Maio Amarelo, confira o cronograma abaixo:

Até dia 05 de maio

– Patrulha Escolar (orientação e fiscalização) durante entrada e saída de alunos das escolas: Colégio Adventista, E.E. José Zacharias Junqueira, E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa e Colégio nacional.

Quarta-feira (3)

– (Tarde) – Palestra para alunos da Escola Estadual José Zacharias Junqueira

Quinta-feira (4)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

– (Tarde) Palestra para alunos do Colégio Nacional

Sexta-feira (5)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

– (Tarde) Palestra para alunos do Colégio Nacional

Sábado (6)

– (Manhã) Apoio ao Grupo de Escoteiros de Uberlândia à distribuição de material educativo no entorno do Terminal Central.

Domingo (7)

– (Manhã) – Palestra para grupo de escoteiros no Parque do Sabiá

*De 8 a 12 de maio

– Patrulha Escolar (orientação e fiscalização) durante entrada e saída de alunos das escolas: E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa, E.E. Bom Jesus, E.E. Messias Pedreiro e E.E. Maria da Conceição barbosa de Sousa.

Segunda-feira (8)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

– (Tarde) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

Terça-feira (9)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

– (Tarde) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

Quarta-feira (10)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.E. Bom Jesus

– (Tarde) Palestra para alunos da E.E. Bom Jesus

Quinta-feira (11)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.E. Bom Jesus

– (Tarde) Palestra para alunos da E.E. Bom Jesus

Sexta-feira (12)

– (Manhã) Palestra para alunos da E.M. Prof. Domingos Pimentel de Ulhôa

Segunda-feira (15)

– (manhã e tarde) – Palestra para alunos da E.M. Olhos D’água

