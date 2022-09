Algumas diferenças entre a situação real e o modelo de atenção integral

Todos esses elementos estão aninhados no coração do desenho do Modelo de Atenção à Saúde do Curso de Vida Integral, centrado na Pessoa, família e Comunidade MCI. O próprio modelo, como tal, é uma das diretrizes prioritárias da Política Nacional. Em terceiro lugar, estão os instrumentos, estratégias e/ou instrumentos normativos e operacionais missionários, logísticos e administrativos, que devem ser subordinados, adaptados e/ou conformar seus diversos produtos e insumos ao MCI que viabilizem sua operacionalização. Entre os mais significativos podemos destacar: ● Redes Integradas de Saúde: Grupo de organizações que presta ou faz arranjos institucionais para fornecer uma carteira de planos de saúde equitativos e integrais a uma população definida, por meio de articulação, coordenação e complementação, e que é responsável pelos resultados de saúde e administrativos e pelo estado de saúde da população que atende. ● Tele saúde e Telemedicina: Gestão e ações de Informação, Educação e Comunicação (IEC) nos planos de saúde, bem como na prestação de planos de saúde na modalidade de telemedicina. ● A aplicação e o sistema unificado de informação em saúde: Sistemas de informação integrados, estruturados e interligados que garantem o cuidado das pessoas ao longo do seu ciclo de vida. ● A troca de benefícios (IP): Ações de articulação interinstitucional que garantem a concessão e financiamento de benefícios de saúde ce Entradas no cidadão, entre Instituições Administrativas de Fundos de Plano de Saúde (IAFAS), Unidades Gestoras do IPRESS (UGIPRESS) e Instituições Públicas Prestadoras de Planos de Saúde (IPRESS). ● Plano Saúde Universal: A estratégia garante o direito pleno e progressivo de todo peruano ao plano saúde. Curitiba pr planos de saude amil