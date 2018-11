Algar Tech lança programa para capacitar colaboradores em novas competências operacionais

Cultura ágil, User Experience (UX) e assistentes virtuais são alguns dos conteúdos disponíveis. Objetivo é acompanhar abordagens do mercado para evoluir portfólio

Uberlândia, 8 de novembro de 2018 – Os profissionais da Algar Tech, multinacional brasileira especializada em gestão do relacionamento com cliente, ambiente de tecnologia e serviços de telecom, têm agora a oportunidade de se capacitar para as chamadas “profissões do futuro”. A empresa lançou um programa de aprendizado e inovação, que prevê a formação dos associados – como são chamados os colaboradores – em novas competências operacionais.

Denominada “Dê asas à sua carreira”, a iniciativa abrange conteúdos para formações diversas. As duas primeiras turmas abertas foram em User Experience (UX) e Customer Experience (CX), com módulos emdesign de experiência e omnichannel, e Assistentes Virtuais, com abordagem em cognição, inteligência artificial, curador e linguagem natural.

Primeiro, os colaboradores de toda a empresa são informados sobre as atribuições de cada uma dessas carreiras, por meio de eventos transmitidos via mídia social interna. Posteriormente, são abertas as inscrições, sem restrições de área. “Em vez de pedir indicações para os líderes, nós abrimos a oportunidade para todos os associados, de modo que a vontade e o talento de cada um fossem os fatores decisivos”, explicou Júlio Emmert, diretor de Talentos Humanos da Algar Tech.

Depois de inscritos, os interessados são submetidos a testes online, além de um vídeo e uma redação para justificar seu interesse naquela função. “Dividimos o processo em várias etapas, avaliando a aptidão para as diferentes competências que serão necessárias para a nova carreira”, complementou o executivo. Para as duas primeiras turmas, 639 profissionais se inscreveram e, ao final da triagem, 30 foram aprovados e iniciam a formação neste mês.

Próximos passos

Com o sucesso obtido nas primeiras turmas, a segunda etapa foi iniciada em agosto com 79 associados aprovados para as áreas de design de serviço (CX/UX) e métodos ágeis. Entre os temas que serão explorados nos próximos meses estão analytics, assistentes virtuais e automação de processos – incluindo automação por robôs (RPA). Cada formação tem duração de seis meses, com módulos online e presenciais. Para isso, a Algar Tech conta com parceiros como UniAlgar, Udacity, Alura e Symnetics.

Os associados que concluírem a capacitação vão compor um banco de talentos interno para preenchimento de vagas nessas funções, que são consideradas prioritárias na empresa para suporte na evolução do portfólio. “De forma bem pragmática, estamos direcionando nossos talentos para as competências que para o mercado estão no futuro, mas que, no dia a dia de inovação e transformação digital que vivemos na Algar Tech, já é nosso presente há algum tempo”, concluiu Emmert.

“Dê asas aos seus projetos”

Paralelamente ao “Dê asas à sua carreira”, a Algar Tech iniciou o movimento “Dê asas aos seus projetos”. A ideia é promover a divulgação, nos canais internos da empresa, das iniciativas que sãodesenvolvidas no Programa Transformação. O Programa Transformação visa estimular a inovação e a eficiência operacional, em duas frentes: digital e convencional.

“Para inovar precisamos ter ideias e oportunidades fervilhando em toda a organização, não podemos ter apenas um núcleo com essa missão. Por isso incentivamos todos a participarem”, afirma Emmert. Ainda segundo o executivo, grandes projetos surgem de quem está no dia a dia vivendo o contato com outras áreas internas, com os clientes e com todo o ecossistema de parceiros.

A dinâmica do Programa Transformação é: o associado tem uma ideia, monta uma equipe de trabalho para desenvolvê-la, submete a um comitê e, se aprovada, monitora a execução. Além disso, o profissional pode receber um plano de incentivos financeiros pelos resultados gerados. Em dois anos, mais de 100 projetos foram implantados na empresa. “Com a divulgação, conseguimos engajar centenasde pessoas para fazer parte dos projetos originais ou mesmo replicar aqueles com maior sucesso em suas próprias áreas”, concluiu o diretor.