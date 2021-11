Agora você está se perguntando uma nova questão: Em que me especializo?

Então deixe seu filho fazer suas próprias escolhas, desde que suas

necessidades, objetivos e expectativas financeiras sejam atendidos.

Depois de meses (ou mais) estudando brochuras, visitando campi e

imaginando-se com as cores da escola, você finalmente decidiu onde

estudar. Decisões da faculdade como essas podem definitivamente

parecer desafiadoras.

Enquanto algumas pessoas entram na faculdade com uma ideia clara de

que diploma irão buscar, muitas pessoas não o fazem – e isso está

OK. “Saiba que na maioria dos casos, principalmente em artes liberais,

seu curso não é o fim de tudo de sua carreira”, diz Jill Jacinto, diretora

associada de comunicação editorial da WORKS . “

Depois de se formar e

entrar no mundo real, você será capaz de explorar muitos tipos diferentes

de empregos e indústrias.”

Mas você terá que declarar um curso superior em algum momento, por

isso é importante entender o processo e o que significa a decisão. “Os

alunos devem aprender tudo o que puderem sobre as opções que sua

faculdade oferece,” Eulynn Gargano, chefe de preparação de teste e

tutoria na Consultoria FutureWise , disse à Teen Vogue. “Posso dobrar o

curso? Que opções existem para meus menores?