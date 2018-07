Agentes encontram smartphones, droga e chuço em buracos na parede de cela do Presídio

Os agentes penitenciários do Presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas apreenderam nesta segunda-feira (16) no interior de uma das celas smartphones, carregadores, porções de maconha e um chuço. A apreensão aconteceu durante buscas após denúncia anônima. Os agentes agradeceram as pessoas que denunciaram.

De acordo com os agentes, a apreensão aconteceu na cela 39 do pavilhão 1, local onde se encontravam 3 detentos, sendo um de 32 anos, outro de 30 anos e um terceiro de 26 anos. Primeiro, foi localizado em um buraco na parede, tapado com massa artesanal feita de sabão e areia, duas porções de maconha e dois cabos USB.

Em continuidade às buscas, os agentes localizaram outro buraco tapado com a mesma massa. Nesse esconderijo, foram encontrados 1 smartphone Samsung Galaxy J5 e outro smartphone semelhante a um relógio de pulso digital, ambos com chip da Algar Telecom. Um carreador da marca Samsung também foi achado neste buraco.

E não parou por aí. Na caixa de luz do lado externo, foi encontrado um chuço feito de vergalhão. Os 3 detentos da cela foram qualificados na ocorrência, mas nenhum assumiu a propriedade dos materiais. Os objetos foram levados para a delegacia para que a autoridade policial tome as demais providências. Os aparelhos passarão por perícia para se identificar quem seria o proprietário.

Os agentes destacaram a importância das denúncias e ressaltaram que toda informação que chega aos agentes é verificada. Eles aproveitaram para orientar a população a não levar nada de ilícito para o Presídio. “Se forem flagrados, serão presos e conduzidos para a delegacia”, ressaltaram. Eles ainda informaram que este tipo de material é usado geralmente para continuar a prática de crimes, fazendo ameaças ou outros crimes.