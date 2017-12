Agente penitenciário reage a roubo e mata ladrões

Dois assaltantes foram mortos, após tentativa de assalto, na noite de segunda-feira (25), em Patos de Minas no Alto Paranaíba. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 21h, em um posto de combustível, depois que um agente penitenciário reagiu ao assalto.

A PM informou que os dois assaltantes, um de 20 e outro de 27, chegaram caminhando ao estabelecimento, que fica na avenida Marabá, no bairro Belo Vista, e abordaram o frentista. A vítima informou aos militares, que um dos bandidos, portando uma arma de fogo, o ordenou que sacasse o dinheiro do caixa, enquanto, o outro assaltante abordava o agente, que estava em um Gol. Ainda de acordo com o frentista, ele viu o momento que o agente tirava dinheiro da carteira e passava para o assaltante e saia do carro.

Segundo informações da PM, no momento da fuga, os assaltantes foram surpreendidos com disparos. Ao chegarem ao local da ocorrência, os militares encontraram os dois alvejados dentro do veículo. O de 20, quem conduzia, já estava sem vida, o de 27 foi atendido no local mas morreu ao caminho do pronto socorro. Com eles foram encontrados simulacros de arma de fogo e R$ 292.

O agente se apresentou, confirmou a versão do frentista e assumiu a autoria dos disparos. De acordo com ele, havia obedecido a ordem do assalto, mas quando levantou os braços, notou que os assaltantes viram sua arma na cintura, por isso efetuou os disparos.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos e foi liberado. Ficou entendido pela PC que ele agiu em legítima defesa.

