Agendamento para biometria pode ser feito no Centro Administrativo

Com o objetivo de facilitar e oferecer mais praticidade à população, Prefeitura de Uberlândia conta com um estande da Justiça Eleitoral para agendar do cadastro de biometria. O procedimento é obrigatório a todos os eleitores e é feito exclusivamente no Cartório Eleitoral da cidade. O ponto de agendamento permanece no Centro Administrativo Municipal até o dia 9 de fevereiro de 2018.

Facilitador

O estande foi instalado no primeiro andar do segundo bloco, próximo à Plataforma de Atendimento e ao Núcleo de Protocolo. O atendimento ao público na prefeitura é oferecido das 12h às 17h. Desde outubro, dezenas de pessoas já visitaram o local.

O novo serviço ainda auxilia os servidores municipais, que poderão realizar o agendamento também das 11h às 12h e das 17h às 18h. Para o agendamento, é necessário apresentar apenas um documento com foto. A intenção é ampliar a conscientização da necessidade de se cadastrar a biometria.

Fique por dentro!

Ponto de agendamento na Prefeitura de Uberlândia

Data: até 9 de fevereiro 2018

Horário: das 12h às 17h

Local: 1º andar do 2º bloco, próximo à Plataforma de Atendimento e ao Núcleo de Protocolo – Centro Administrativo

Endereço: avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, bairro Santa Mônica

Cadastramento biométrico

Data: até dia 9 de fevereiro de 2018

Local: Cartório Eleitoral de Uberlândia

Endereço: avenida Vasconcelos Costa, 1645, bairro Osvaldo Resende

É necessário agendamento prévio para ser atendido no cartório

SECOM