Agenda do Cemepe tem opções como cursos de Libras, Braille e Sorobã

O Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (Cemepe) oferece diversos cursos nesta semana, todos com a proposta de tornar o processo ensino e aprendizagem ainda melhor e mais abrangente. Algumas opções vão além da sala de aula e contribuem com a qualidade de vida das pessoas.

Para toda a comunidade

Os cursos de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), Braille e Sorobã são oferecidos diariamente, nos turnos manhã, tarde e noite. Os aprendizados nestes segmentos promovem a independência e a inclusão das pessoas com deficiências auditivas e visuais nos ambientes sociais. Os ensinamentos, quando praticados, melhoram a interação e a comunicação dos usuários, contribuindo para a inclusão social de todos.

Segundo a coordenadora de ensino, Maria Isabel de Araújo, do Cemepe, atualmente a rede municipal de ensino atende cerca de 2.500 alunos com alguma deficiência, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades. Para atender este público cada vez melhor, os cursos sempre são oferecidos para os servidores da educação e a comunidade em geral.

Para servidores municipais

Outra capacitação oferecida será a do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) para mais de 900 profissionais do Município. O Pnaic é um compromisso firmado entre o Governo Federal, estados e municípios, com objetivo de criar diretrizes de apoio aos professores que atuam no ciclo de alfabetização, por meio da oferta de cursos para aprimorar a sua didática junto aos alunos. A intenção é que os educadores aprendam os melhores meios de planejar as aulas, além de preparar os materiais mais propícios a serem usados em cada etapa da alfabetização.

Atividades diversas para educadores

O Cemepe também realizará ações em outros segmentos educacionais. Uma delas é voltada para a Nau dos Mestres, que teve início em 2017 e agora voltará a percorrer as escolas. O projeto consiste em um laboratório de ciências móvel composto por quatro caixas, cada uma de um mestre – Merlim, Leonardo da Vinci, Apolo e Gaia. Cada uma aborda um conjunto de temas e contém os materiais para realização de experiências, além de livros do professor e exemplares para alunos. As experiências são apresentadas como “missões” e os participantes devem solucioná-las para avançar nas histórias contadas nos livros.

Já o Curso de Manipuladores de Alimentos continua com seus treinamentos voltados para os profissionais que trabalham nas cantinas escolares preparando a merenda dos alunos. Durante as aulas eles aprimoram seus conhecimentos quanto à confecção dos alimentos, assim como detalhes como higiene e prevenção de acidentes.