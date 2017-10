Agenda Cultural tem Boca de Cena e novas exposições

Uberlândia mostra o seu valor cultural em mais uma semana repleta de manifestações artísticas. Além da segunda semana de apresentações do Projeto Boca de Cena, três novas exposições colorem o município.

Atrações

Nesta quarta-feira (18), o Teatro Municipal volta a dar vida ao projeto Boca de Cena. A partir das 20h, acontece o show em comemoração aos 20 anos de carreira de Luiz Salgado ‘Quanto Mais Meus Óio Chora, Mais o Mar Quebra na Praia’. Na quinta-feira (19), também às 20h, o projeto continua com o espetáculo ‘Mulher de Ruan’, de Maria de Maria.

Esta semana também é especial para os fãs de exposições. A Oficina Cultural abre duas mostras nesta quarta-feira, a partir das 20h. Um dos trabalhos expostos é ‘Eu Feminino”, de Elsiene Coelho, Roberta Melo, Jane Côbo, Beth Shimaru e Carmen Nolorve. A outra montagem é voltada para quem gosta de fotografias, com o trabalho do fotógrafo Leonardo Finotti, na exposição ‘Caos’.

Tem, ainda, o tradicional Cineclube Cultura, na Oficina Cultural e CEU do bairro Shopping Park, apresentação do Concertos Tribanco, Feira da Gente e muito mais!

Prestigie!

AGENDA CULTURAL (de 17 a 23 de outubro)

Terça-feira (17)

– 18h, no CEU Shopping Park – Cineclube Cultura, com ‘O Castelo Animado’ (Animação)

– 20h, na Casa da Cultura – Projeto Incantus ‘Recital de Piano e Solo’ com Laura Boaventura

Quarta-feira (18)

– 20h, na Oficina Cultural – Abertura da exposição ‘Eu Feminino’, de Elsiene Coelho, Roberta Melo, Jane Côbo, Beth Shimaru e Carmen Nolorve

– 20h, no na Oficina Cultural – Abertura da exposição ‘Caos – Fotografias de Leonardo Finotti’, com Leonardo Finotti

– 20h, no Teatro Municipal – Projeto Boca de Cena – Show comemoração 20 anos de carreira de Luiz Salgado ‘Quanto Mais Meus Óio Chora, Mais o Mar Quebra na Praia’, com Luiz Salgado

Quinta-feira (19)

– 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h, na Biblioteca Municipal – Atividade Formativa Núcleo de Contadores de História, com coordenação de Martha A. Pannunzio

– 15h, na Casa da Cultura – Reunião do Grupo Despertar

– 20h, no Teatro Municipal – Projeto Boca de Cena, espetáculo “Mulher de Ruan”, de Maria de Maria

Sexta-feira (20)

– 20h, no Teatro de Bolso do Mercado – show ‘Junto e Misturado’, com Sérgio Moreno e Amigos

– 20h, na Casa da Cultura – Abertura de exposição ‘Novos Pintores’ do Núcleo de Pesquisa e Pintura e Ensino do Instituto de Artes da UFU (NUPPE)

– 20h, no Teatro Municipal – Concertos Tribanco, com Quarteto Grecolatino

Sábado (21)

– 19h, no Teatro de Bolso do Mercado – Projeto Arte Presente

– 20h, na Oficina Cultural – Cineclube Cultura, com ‘Cinderela Sem Sapato’, de Franlin Tashlin

Domingo (22)

– 9h às 17h, na praça Sérgio Pacheco – Feira da Gente

EXPOSIÇÕES

Até 18 de novembro

– 12 às 18h, no Espaço Cultural do Mercado – ‘Distâncias em Mim’, de Beth Shimaru, Cíntia Guimarães, Inezita Ribeiro, Laís Borsari, Lúcia Pic, Maria Amélia Augusto e Vânia Armada Vernissage

A partir de quarta-feira (18)

– 12 às 18h, na Oficina Cultural – ‘Eu Feminino’, de Elsiene Coelho, Roberta Melo, Jane Côbo, Beth Shimaru e Carmen Nolorve

A partir de quarta-feira(18)

– 12 às 18h, na Oficina Cultural – ‘Caos – Fotografias de Leonardo Finotti’, de Leonardo Finotti

A partir de sexta-feira (20)

– 12 às 18h, na Casa da Cultura -‘Novos pintores’, do Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino do Instituto de Artes da UFU (NUPPE)

Exposição de longa duração

– 12 às 18h, no Museu Municipal – ‘Tempo de Bordar Histórias’

Exposição de longa duração

– 12 às 18h, na Sala de Memórias – ‘O Museu Visita à Casa da Cultura: no tempo do gramofone e da radiola’

SECOM