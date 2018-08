Agenda Cultural dá início à programação de aniversário de Uberlândia

Agosto é o mês que Uberlândia comemora o seu 130º aniversário. Ao longo do tempo, além de se tornar um local de grande inovação e desenvolvimento, a cidade também passou a ser uma referência na arte e na cultura. É por isso que a Agenda Cultural ao longo do mês segue ainda mais especial, com eventos especiais em celebração à data.

De hoje (31) até a próxima segunda-feira (6), as comemorações serão marcadas pela realização do Fundinho Festival, que recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura pelo segundo ano consecutivo. Nos dias 3 e 4 de agosto, 12 horas de programação dedicada ao jazz e o blues tomará conta da praça Clarimundo Carneiro.

A semana também será marcada pelo início das inscrições de projetos do município. Jovens instrumentistas de 9 a 18 anos podem se inscrever na Banda Jovem a partir desta terça-feira (31). Outra oportunidade será aberta na quarta-feira (1º) para artistas plásticos e escritores, cujas obras podem ser estampadas gratuitamente em um calendário cultural.

Quer saber de tudo que acontece nos espaços do município? Confira

AGENDA CULTURAL (de 31 de julho a 6 de agosto)

Terça-feira (31)

– Até 20 de agosto, na Casa da Banda– Inscrições para o projeto Banda Jovem

– 14h, na Biblioteca Municipal – Oficina de Contação de Histórias• 18h, no CEU Shopping Park – Cineclube Cultura, com Procura-se (animação), Caminhos (animação), O Menino Mofado (animação), Vai Dar Samba (animação), O Sumiço do Amigo Invisível (animação), À Moda Antiga (animação), Dinoshop (curta-metragem), Fazenda Rosa (curta-metragem), Lia (curta-metragem), Mira (curta-metragem) e O Dedo de Iran (curta-metragem)

Quarta-feira (1º)

– Até 10 de agosto, das 13h às 17h, na Casa da Cultura– Inscrições para o projeto Calendário 2019

– 13h30, no Centro Educacional do Menor Aura Celeste – Projeto Costurando a Leitura, realizado pela Biblioteca Municipal

– 14h, na Biblioteca Municipal – Oficina de Dobraduras

– 16h30, na Oficina Cultural – Oficina de Dança do Ventre, com Miriam Fagundes

Quinta-feira (2)

– 15h30, na Oficina Cultural – Oficina de Balé Infantil (crianças de 5 a 8 anos)

– 17h, na Oficina Cultural– Oficina de Balé Infantil (crianças de 9 a 12 anos)

– 18h, na Oficina Cultural– Oficina de Dança de Rua, com Nana Gonzaga

– 20h, no Teatro Municipal– Stand up comedy, com Jhoannatan Nemer

Sexta-feira (3)

– 8h, na Oficina Cultural – Oficina de Artesanato e Pintura, com Beatriz Silva

– 18h, no Cinema do Distrito de Miraporanga – Uberlândia 130 anos – Projeto Tela Preta

– 18h, na Praça Clarimundo Carneiro – Fundinho Festival Jazz e Blues 2018 – Edição Uberlândia 130 anos

Sábado (4)

– 9h30 na Praça Tubal Vilela – Ensaio aberto da Banda Municipal

– 16h, na Praça Clarimundo Carneiro – Fundinho Festival Jazz e Blues 2018 – Edição Uberlândia 130 anos

Domingo (5)

– 20h, no Teatro Municipal – Dança Play!, com Talentos Jovens

– Segunda-feira (6) • 9h às 11h, na Biblioteca Municipal – Oficina de Pintura em Azulejos

– 16h30, na Oficina Cultural – Oficina de Dança do Ventre, com Miriam Fagundes

Exposições

– Até 5 de setembro • 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Oficina Cultural (Galeria Lourdes Saraiva) – Exposição Pipas livros borboletas Entre Outros Desenhos, de Hélio Lima – na Oficina Cultural (Galeria Lourdes Saraiva) – Abertura da exposição Pipas livros borboletas Entre Outros Desenhos, de Hélio Lima

– Até 30 de agosto • 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, no Espaço Cultural do Mercado– Santo de Casa Faz Milagre

– A partir de sexta-feira (27) • 12 às 18h, de segunda a sexta-feira, na Oficina Cultural – 1ª Vivência em Fotografia – 36º BiMec

Exposição de longa duração

– 8h30 às 17h15, de segunda a sexta-feira, no Arquivo Público de Uberlândia – Gravuras de Geraldo Queiroz

Exposição de longa duração

– 12h às 17h30, de segunda a sexta-feira, no Museu Municipal – Comunicação e Objetos Cotidianos: linhas que aproximam os mundo

SECOM