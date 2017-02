Aeroporto Internacional de BH conecta Uberaba e Uberlândia a Vitória, Salvador e Fortaleza

BH Airport e Latam viabilizam novas rotas aéreas para os passageiros de importantes

polos econômicos do interior de Minas Gerais

Passageiros dos municípios de Uberaba e Uberlândia terão a oportunidade de aproveitar os novos voos que serão oferecidos pela Latam Airlines para Vitória, Salvador e Fortaleza, a partir do Aeroporto Internacional de BH, em Confins (MG). A companhia aérea anunciou o início das vendas de passagens para esses destinos e todas as operações serão iniciadas no próximo dia ço. Além de Uberlândia e Uberaba, os municípios de Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga, Araxá e Varginha já contam com voos diretos para Belo Horizonte.

A BH Airport iniciou um plano estratégico que tem como meta ampliar sua malha aérea, possibilitando maior conectividade do interior de Minas Gerais com outros destinos no Brasil e no mundo. A concessionária quer fortalecer o Aeroporto como a principal porta de entrada e saída do Estado de Minas Gerais. Em dois anos de trabalho, o número de cidades com voos diretos a partir do Aeroporto Internacional de BH passou de 31 para 43 destinos.

A rota BH-Vitória será operada diariamente (confira a tabela dos voos abaixo), com voos diretos entre as capitais mineira e capixaba, com duração média de 1 hora e 5 minutos.

Nos finais de semana também serão oferecidos aos passageiros voos de ida e volta de Belo Horizonte a Salvador (sábados e domingos) e de Belo Horizonte a Fortaleza (aos sábados).

De acordo com um comunicado da Latam Airlines, as novas operações a partir do Aeroporto Internacional de BH “resultam da atenção da companhia às oportunidades de mercado, mesmo em um momento de planejamento conservador da oferta no Brasil”. Ainda segundo a nota, “a companhia segue sempre atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar suas operações, e os voos são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região”.

A Latam opera regularmente, a partir de Belo Horizonte, outros 45 voos domésticos com destino aos aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Brasília, Recife e Porto Seguro.

As passagens aéreas para as novas rotas já estão disponíveis em www.latam.com e em outros canais de venda da companhia, como agências de viagem parceiras e lojas da Latam Travel.

Novo Terminal – Em dezembro de 2016, a BH Airport, concessionária do Aeroporto, inaugurou seu novo Terminal de Passageiros, que passou a oferecer infraestrutura capaz de atrair novos voos, tanto domésticos como internacionais, e elevar a qualidade de atendimento aos passageiros, com mais espaço, conforto e novas opções de serviços. O novo Terminal demandou investimentos da ordem de R$ 750 milhões e passou a ter capacidade para processar 22 milhões de passageiros por ano.

Sobre a BH Airport – A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) formada pela CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil, que tem 49% de participação.

Confira abaixo os horários dos novos voos:

Latam Airlines