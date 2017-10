Adolescente sai de casa e avisa que será poderosa como traficante Bibi

Uma adolescente, de 14 anos, saiu de casa na tarde desta terça-feira (3), por volta das 17h, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A avó da garota registrou a ocorrência junto a Polícia Militar e relatou aos policias que a neta disse que seria rica e poderosa no crime como a Bibi, personagem da novela “A Força do Querer”, da Rede Globo.

De acordo com a PM, os avós da garota temem que a neta esteja sendo aliciada por traficantes para trabalhar no mundo do tráfico. Os dois contaram ainda que, nos últimos dias, notaram comportamento estranho da neta, aparentando que ela estaria envolvida com drogas. Os avós contaram também que amigos da adolescente reforçaram que ela estaria envolvida com uma gangue do conjunto de prédios da Vila São José.

De acordo com a Polícia Civil, ainda não há registro de que a adolescente tenha voltado para a casa.