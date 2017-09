Ações educativas na Tubal Vilela marcam início da Semana Nacional do Trânsito

Uma série de atividades marcou o início da Semana Nacional do Trânsito em Uberlândia. Nesta segunda-feira (18), ações educativas foram realizadas na praça Tubal Vilela. Uma Feira de Trânsito, promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com diversas entidades e órgãos de segurança pública foi aberta para levar mais informação à comunidade. O local ainda foi palco de uma simulação de primeiros socorros após um acidente automobilístico.

Com o tema Minha escolha faz a diferença no trânsito, a Semana Nacional ocorre em todo o Brasil e, em Uberlândia, se estende até o dia 25 em diversos locais. De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Sérgio Ferreira, trata-se de uma ação conjunta para que os motoristas possam entender a importância das suas condutas como uma forma de preservação da vida.

“As atividades acontecem durante todo o ano, mas são intensificadas neste período. São vários parceiros e secretarias envolvidas e procuramos trazer isso para toda a sociedade. Por isso, é muito importante que a população participe fazendo a sua parte. É um momento de refletir sobre a responsabilidade de cada um no trânsito e de perceber que, se escolhermos a segurança e formos precavidos, promoveremos a vida”, destacou.

Feira de Trânsito

Aberta nesta segunda-feira, a Feira de Trânsito permanecerá instalada na praça Tubal Vilela até quinta-feira (21). A estrutura conta com exposições do 2º Comando Operacional dos Bombeiros, da 9ª Região da Polícia Militar, do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada e da Settran, além de oferecer atendimento gratuito de saúde com aferição de pressão e glicemia.

Simulação de primeiros socorros

Durante as ações na praça Tubal Vilela, crianças das escolas municipais também tiveram a oportunidade de acompanhar de perto a simulação dos primeiros socorros após um acidente automobilístico. Momento que, segundo o coronel Manoel dos Reis Moraes, do 2º Comando Operacional dos Bombeiros, serviu para mostrar as conseqüências da falta de cuidados no trânsito. “Poder trabalhar de perto com as crianças nas ruas e nas escolas é fundamental, uma vez que somente com a prevenção e a conscientização iremos conseguir mudar a realidade dos índices de acidentes para o futuro”, afirmou.

Aluna da Escola Municipal Odilon Custódio Pereira, no bairro São Jorge, Vitória Oliveira Resende, de 9 anos, já percebe os resultados das ações. “Acho muito legal, porque assim sei que posso ajudar muitas pessoas perto de mim a entenderem todas as coisas que envolvem o trânsito. Acredito que podemos ter um futuro melhor com mais educação nas ruas”, disse.

Confira a programação da Semana Nacional do Trânsito em Uberlândia:

Segunda-feira 18/09

Até às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

Até às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

Terça-feira 19/09

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

Quarta-feira 20/09

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

Quinta-feira 21/09

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

Sexta-feira 22/09

Jornada Internacional “Na Cidade sem Meu Carro”

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

Sábado 23/09

10h às 17h: Atividades educativas na Transitolândia – Parque do Sabiá

Domingo 24/09

10h às 17h: Atividades educativas na Transitolândia – Parque do Sabiá

Segunda-feira 25/09

8h às 17h: Blitz educativa para motociclistas – cruzamento das avenidas Rondon Pacheco com Municípios e na avenida Floriano Peixoto próximo à praça Tubal Vilela

17h: Encerramento da Semana Nacional do Trânsito – praça Tubal Vilela

SECOM