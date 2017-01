Acidente em rodovia deixa dois feridos

Na tarde desta sexta, dia 06, um acidente na BR-365 deixou dois feridos em Uberlândia. Após leve chuva no local, um mini caminhão deslizou no asfalto molhado e após bater no meio-fio acabou tombado na pista. No veículo havia dois senhores, um com ferimentos leves e suspeita de trauma no tórax e outro sem nenhuma lesão aparente.

Eles transportavam formas de concretos, porém todas vazias. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando serviço. As vítimas foram conduzidas até a UAI do bairro Luizote onde passarão por maiores avaliações.