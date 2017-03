Acidente deixa um morto na BR-365

No final da manhã desta quarta-feira (15), um homem morreu após um acidente envolvendo uma carreta, um veículo de passeio e uma motocicleta, na BR-365, próximo ao trevo que dá acesso a Patrocínio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com os veículos. O condutor do carro morreu no local. O motorista da motocicleta sofreu ferimentos leves. A ocorrência segue em andamento e ainda não há mais informações sobre o estado de saúde do condutor da carreta.