Acidente com ônibus deixa 6 mortos na BR-146

Um acidente de ônibus na rodovia BR-146, na altura de Serra do Salitre (MG), deixou seis mortos, segundo a Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros.

Por volta de 1h da manhã deste sábado (2), o motorista perdeu o controle do ônibus, que caiu em uma vala no km 87 sentido Ribeirão Preto (SP). A região é de descida íngreme e curvas.

O ônibus saiu de Alagoas com destino a São Paulo. O motorista informou que havia 46 passageiros. As autoridades já recolheram 30 documentos de identidade.

Polícia e bombeiros ainda não têm um número definitivo de mortos e feridos, já que as vítimas foram levadas para Serra do Salitre e mais três cidades da região -Patos de Minas (MG), Araxá (MG) e Patrocínio (MG).

Cinco pessoas morreram no local. Uma vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em Serra do Salitre.

No total, cinco homens adultos foram levados ao Pronto Atendimento Municipal de Araxá. Um morreu, dois foram liberados e dois estão internados com fraturas.

Há outros feridos no Hospital Regional de Patos de Minas e na Santa Casa de Patrocínio. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde deles.

A Santa Casa chegou a pedir doações de roupas, sapatos, produtos de higiene e alimentos para as vítimas do acidente. Durante a tarde, o hospital informou que as doações eram tantas que já não havia onde estocar e que seriam disponibilizadas também para pacientes carentes