Abertura do 5º Festival Timbre será no Granja Marileusa

Granja na Rua do dia 13/9 será especial com três atrações musicais e os tradicionais food trucks





O Granja na Rua deste mês marcará a abertura do 5º Festival Timbre. Joana Bentes, Pássaro Vivo e Young Lights serão as atrações especiais no palco do evento, que acontece nesta quinta-feira (13), das 17h às 22h no Espaço Ciranda (Avenida Floriano Peixoto, 5.505). Os tradicionais food trucks também têm presença confirmada. A entrada é franca.

A capixaba Joana Bentes é cantora, compositora e violinista. Suas músicas têm influências de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Nando Reis e Adriana Calcanhoto. Já a banda mineira Pássaro vivo incorpora os ritmos do cerrado mineiro ao fogo da música nordestina, ao gingado da música nortenha brasileira e à irreverência do rock psicodélico dos anos 60 e 70. Já a Young Lights traz de Belo Horizonte uma mistura de indie rock e folk.

Haverá, ainda, uma apresentação cultural de crianças que participam do Programa Transforma, do Instituto Algar. Para completar, os food trucks confirmados: Uberbrau, Benedith, Beer juice, Espetaria, BBQ, Salim, Primo, Best, Ilha do crepe, Fish, Boníssimo, Cake Bike, Lá Espanha, Rocha Drink e Uai.

Sobre o Festival Timbre

O Festival Timbre é uma produção do Timbre Cultural em parceria com a Eventaria Produções. A edição de 2018 tem como tema “Nossa Voz, Nosso Poder” – uma celebração à diversidade e, principalmente, ao empoderamento da mulher. As apresentações ocorrem entre os dias 9 e 16 de setembro, no Teatro Municipal (área interna e esplanada), com 25 atrações no total, incluindo Marcelo D2, Elza Soares, Carol Konka e Baiana System.