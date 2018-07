Abertas as inscrições para turma de Jovem Aprendiz

Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz, uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. A formação estimula a qualificação de jovens com idade entre 14 e 16 anos por meio de matérias interdisciplinares, com foco na inserção e permanência no mercado de trabalho.

Os interessados em se inscrever, devem procurar o Núcleo de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente (Naica) mais próximo portando os documentos pessoais, como RG e CPF, além do comprovante de residência e comprovação de vínculo escolar. Serão disponibilizadas 25 vagas para cada local e ao todo, serão 38 encontros para cada turma. O curso também é aberto para adolescentes que não estão matriculados nos Naicas.

As aulas acontecem todas as segundas, terças e quartas-feiras. Atualmente, uma turma se concentra no Naica Morumbi e outra no Naica Lagoinha. Até junho, todos os sete núcleos irão oferecer a certificação.

