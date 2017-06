AACD realiza Arraial Solidário com grandes atrações musicais

A 13ª edição da tradicional festa junina acontece dia 21 de junho e reúne nomes da música nacional e regional, que se apresentam em prol da causa da pessoa com deficiência física

A AACD Uberlândia promove pelo 13º ano consecutivo um dos mais tradicionais eventos juninos da região: o Arraial Solidário. O evento acontece dia 21 de junho, a partir das 19h, no Acrópole, com ingressos que podem ser adquiridos antecipadamente na própria Instituição, na loja Pão de Batata (Center Shopping) e na Silva Sport (Terminal Central).

A dupla sertaneja Marco & Mário, que é embaixadora deste evento, recebe grandes atrações nacionais como os cantores João Neto & Frederico e Naiara Azevedo, que farão participação especial. Além deles, Emílio & Eduardo, Victor Freitas & Felipe, Welington & Nillo, Lucas Decarizo, May & Karen, Diego & Victor Hugo, Arthur & Thomaz, Diego & Arnaldo, Carvalho & Mariano, Banda PaQua e show ao vivo com Leandro Lins. Tudo isso acompanhado de comidas e bebidas típicas nas barraquinhas.

O objetivo desta ação solidária é arrecadar recursos para a AACD Uberlândia e fomentar a divulgação das atividades desenvolvidas pela Instituição, como explica o gerente da Unidade Marco Aurélio Arantes. “A expectativa para o evento cresce anualmente em torno das atrações musicais, que se solidarizam com a nossa causa e fazem a diferença na festa. Com o Arraial oferecemos uma oportunidade de entretenimento para a comunidade, que além de se divertir, também colabora com a manutenção do Centro de Reabilitação e a promoção de melhoria no atendimento das crianças, adolescentes e adultos que contam com este trabalho. Toda a renda obtida a partir da venda dos ingressos será utilizada para este fim e é fundamental agradecer aos artistas que doam seus cachês colaborando de forma grandiosa para a ACCD”.

Serviço:

13º Arraial Solidário AACD Uberlândia

Quando: 21 de junho – quinta-feira

Horário: 19h à 01h

Onde: Acrópole: Rua José Rezende, nº 4090 – Bairro Custódio Pereira

Atrações: João Neto & Frederico, Naiara Azevedo, Emílio & Eduardo, Victor Freitas & Felipe, Welington & Nillo, Leandro Lins, Lucas Decarizo, May & Karen, Diego & Victor Hugo, Arthur & Thomaz e a banda PaQua.

Ingressos: Pão de Batata do Center Shopping, na Silva Sport do Terminal Central e na sede da AACD -Rua da Doméstica, 250, bairro Planalto.

Valor: R$ 15,00 o ingresso individual para pista; R$ 140,00 o camarote para quatro pessoas com o quinto lugar podendo ser adquirido à R$35,00.

GAComunicação