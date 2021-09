A maioria dos planos também listará as clínicas e médicos que utilizam os diferentes planos.

Jaragua do sul planos clinipam Allcross

Você será direcionado ao mercado do seu estado, se tiver um, mas se

não tiver, você utilizará o mercado federal.

Você também pode obter seguro saúde diretamente de uma

seguradora ou por meio de uma bolsa privada. Se você escolher esta

opção, não obterá os benefícios dos créditos fiscais do prêmio, o que

pode prejudicar sua chance de obter um prêmio mensal mais baixo.

Se você estiver inscrito em um plano de seguro saúde existente, pode

ser útil verificar se você pode obter um valor melhor em outro lugar.

Ao comparar os diferentes tipos de planos de saúde existentes no

mercado, você deve entender a linguagem e as siglas. À medida que

você aprende sobre cada um, concentre-se no resumo geral dos

benefícios. Para comparar com precisão um plano atual em sua

empresa, pergunte ao seu coordenador de benefícios sobre o resumo

dos benefícios.

Abaixo está um rápido resumo dos diferentes tipos de planos de

seguro saúde : PPO, HMO, POS e EPO. Organização de provedor

preferencial (PPO): um tipo de plano sem referências necessárias e

mais opções para provedores, mas os custos diretos são

normalmente mais altos