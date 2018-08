8ª edição da Olimpíada do Idoso será lançada na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira (27), frequentadores dos Centros Educacionais de Assistência Integrada (Ceais) dos bairros Brasil, Laranjeiras, Luizote e Guarani poderão se inscrever na 8ª edição da Olimpíada do Idoso*. O evento será realizado pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

As modalidades disputadas nesta edição serão: boliche, bocha adaptada, chute a gol, dama, dominó, truco e sinuca (masculina, feminina e em dupla), sem contar as gincanas em grupo. Como incentivo, todos os inscritos receberão medalhas de participação e os competidores serão premiados com medalhas de 1º, 2º e 3º lugar. A torcida mais animada também será premiada.

Final

A final será realizada no dia 24 de outubro (quarta-feira), no 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Uberlândia, que fica na avenida Aspirante Mega, nº 731, bairro Jaraguá. O evento será das 7h30 às 13h.

Para Iracema Marques, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, a olimpíada é uma forma de interação e distração entre os idosos. “A competição é uma forma de proporcionar, por meio da atividade física, da diversão e da socialização, uma melhor qualidade de vida a nossa terceira idade”, afirmou.

*A disputa é exclusiva para frequentadores dos Ceais.

É frequentador do Ceai e quer competir? Saiba onde se inscrever:

• Ceai 1 – Av. Rondon Pacheco, 5.865, bairro Brasil

• Ceai 2 – Rua Senegal, 30, bairro Laranjeiras

• Ceai 3 – Rua Roberto Margonari, 100, bairro Luizote de Freitas

• Ceai 4 – Av. do Carnaval, 415, bairro Guarani