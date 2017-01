36º Batalhão de Infantaria Motorizado tem novo comandante

O prefeito Odelmo Leão participou na manhã desta sexta-feira (20) da transmissão de comando do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz). Após dois anos na condução do batalhão, o tenente-coronel Alexandre de Castro Matias vai assumir um cargo no gabinete do comandante-geral do Exército, Eduardo Villas Bôas. Quem assume a unidade em Uberlândia é o tenente-coronel Marcus Vinícius Gomes Bonifácio.

“O Exército é uma instituição fundamental para o nosso país e temos muito orgulho de contar com um batalhão de tamanha grandeza em nossa cidade. O 36º tem uma grande responsabilidade por integrar a Força do Comando Militar do Planalto. Temos a certeza de que seguiremos parceiros na segurança e desenvolvimento de Uberlândia”, destacou o prefeito.

O tenente-coronel Marcus Vinícius Gomes Bonifácio vai comandar pelos próximos dois anos um batalhão com 55 anos de existência, 800 militares e orçamento de R$ 100 milhões anuais. Bonifácio, que estava na 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho (RO), nasceu no ano de 1971 em Miguel Pereira, cidade do centro-sul do Rio de Janeiro. O ingresso no Exército ocorreu em 1987 na Escola Preparatoria de Cadetes em Campinas (SP). De acordo com o novo comandante, a intenção é contribuir para o desenvolvimento nacional e estar junto com a comunidade de Uberlândia.

“A responsabilidade nossa é enorme. Vamos cumprir o que é previsto nas atividades rotineiras do exército. O batalhão é um grande patrimônio dessa cidade e esperamos continuar esse caminho de sucesso. Somos uma unidade de pronto emprego caso haja necessidade. Uma das prioridades é tornar o batalhão mecanizado o quanto antes”, afirmou Bonifácio.

A mecanização do 36º se dará com a implantação de 32 viaturas blindadas de transporte de pessoal, conhecida como Guarani. Num primeiro momento serão 26 veículos ao final de dois anos. Até 2025, a projeção é chegar a 32 viaturas, consolidando Uberlândia como a segunda maior unidade do Brasil em número de blindados, atrás apenas de Cascavel (PR). Todos os veículos são produzidos nacionalmente, na fábrica da IVECO em Sete Lagoas (MG).

O tenente-coronel Alexandre Matias de Castro, que comandava o 36º BIMtz desde 2014, conduziu diversas missões de garantia da lei e da ordem, ações subsidiárias de cooperação com a Defesa Civil, adestramentos para emprego e defesa externa e preparação de missões internacionais de paz. De saída, Castro revelou um misto de sentimentos.

“Foram dois anos de extrema satisfação profissional. É uma mistura de felicidade e tristeza. Felicidade por ter cumprido a minha missão à frente do batalhão. A tristeza é por estar deixando Uberlândia, cidade que acolheu a mim e a minha família. Várias foram as missões reais que eu tive o prazer de estar à frente da minha tropa, conduzindo meus homens nesse cumprimento”, destacou Castro, que agora vai assessorar o comandante Villas Bôas no apoio de tomada de decisão.