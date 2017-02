2ª edição do Portas Abertas vai oferecer cerca de 700 vagas de emprego

Evento acontece no próximo dia 18 na Universidade Anhanguera. Para participar, basta levar 1Kg de alimento. Expectativa é também arrecadar três toneladas de alimentos para serem doados.

No dia 18 de fevereiro, a Universidade Anhanguera irá promover das 9h às 15h em sua unidade da Av. João Naves de Ávila, em Uberlândia, a 2ª edição do Portas Abertas, evento que reúne empresas para oferecer vagas de emprego.

Na ocasião, serão oferecidas cerca de 700 vagas, além de workshops gratuitos para a comunidade com foco no mercado de trabalho. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível (exceto sal). A expectativa é ainda arrecadar cerca de três toneladas de alimento que serão doadas à Missão Sal da Terra.

De acordo com a gerente educacional da Universidade Anhanguera, Fabíola Bento Soares, a intenção da instituição é cumprir seu papel social, colaborando em uma das causas mais urgentes no momento: o desemprego. Números oficiais apontam cerca de 12 milhões de desempregados no Brasil.

Em Uberlândia, a situação também é urgente, como revelou a 1ª edição do Portas Abertas, promovida em Janeiro. “Para a 1ª edição, reunimos, com a ajuda de diversas empresas da cidade, 500 vagas para serem ofertadas. Esperávamos receber cerca de 1 mil candidatos, mas para nossa surpresa cerca de 3 mil pessoas passaram pelo evento a procura de emprego”, conta Fabíola.

Durante a 2ª edição do Porta Abertas, as empresas parceiras estarão recebendo os currículos dos interessados para vagas que vão desde recepcionista, auxiliar administrativo, atendente, até oportunidades para candidatos com ensino superior completo.

Quem quiser se preparar melhor, para as entrevistas de emprego ou para o próprio trabalho, terá ainda na ocasião oportunidade de participar gratuitamente de workshops, como o que será ministrado pela coaching e educadora física, Junara Paiva, sobre ‘saúde e bem estar no ambiente de trabalho’, entre outros.

A 2ª edição do Portas Abertas vai contar também com parceria da Unimed Uberlândia, que disponibilizará profissional de saúde para realizar, gratuitamente, aferição de pressão, exame de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e também oferecer dicas de alimentação e atividades físicas.

Contudo, a grande novidade desta 2ª edição do evento é que, para se inscrever a vaga de trabalho ou participar dos workshops, os interessados também devem colaborar doando 1kg de alimento não perecível (exceto sal). “Esperamos arrecadar três toneladas de alimentos que serão doadas para a Missão Sal da Terra, outra grande parceira desta edição. Acreditamos que assim todos podem contribuir um pouco e somar forças em causas tão importantes”, explica a gerente educacional da Universidade Anhanguera.

Serviço:

O quê: 2ª edição do Portas Abertas

Quando: Sábado – 18 de Fevereiro das 9h às 15h

Onde: Universidade Anhanguera – Av. João Naves de Ávila, 785

Mais informações: 34 3239-5200

CicloAscom