​Arraial Solidário da AACD Uberlândia terá apresentações de Michel Teló, Gustavo Mioto e dezenas de artistas

No dia 6 de junho, o público de Uberlândia e região tem um encontro marcado com os cantores Michel Teló, Gustavo Mioto e outros artistas que se apresentam, a partir das 19h, durante o 14º Arraial Solidário da AACD Uberlândia, no Acrópole. Além de apresentações artísticas, o evento terá concurso Rei e Rainha da Pipoca e barraquinhas com comidas e bebidas típicas. Toda a renda do evento será destinada ao tratamento de pessoas atendidas na Instituição.

Com o objetivo de atingir todos os públicos, o evento também terá espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida. O Arraial tem a dupla Marco & Mário como embaixadores. Eles serão responsáveis por receber, além de Teló e Mioto, os artistas Victor Freitas & Felipe, Leandro Lins, Welington & Nillo, Banda PaQua, Max & Michel, Flávia & Sarah, Henrique & Gustavo, Arthur & Thomaz, Carvalho & Mariano, D’Corpo Inteiro e Lucas Decarizo.

Os ingressos, com valores a partir de R$ 15, já podem ser adquiridos na própria AACD Uberlândia (Rua da Doméstica, 250, no bairro Planalto), na loja Multicoisas do Center Shopping e na Silva Sports do Terminal Central.

Serviço:

14º Arraial Solidário AACD Uberlândia

Quando: 6 de junho (quarta-feira)

Horário: 19h à 01h

Onde: Acrópole: Rua José Rezende, 4090 – Bairro Custódio Pereira

Ingressos: à venda na loja Multicoisas do Center Shopping, na Silva Sports do Terminal Central e também na AACD Uberlândia, localizada na Rua da Doméstica, 250, no bairro Planalto.

Valores: R$ 15,00 o ingresso individual para pista; R$ 140,00 o camarote para quatro pessoas com o quinto lugar podendo ser adquirido à R$35,00. Os ingressos para o camarote são vendidos somente na sede da AACD.

Informações: (34) 3228-8000